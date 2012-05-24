〔美国个股〕戴尔股价重挫,业绩疲弱令公司策略遭质疑

路透5月23日电---个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O股价周三大跌17%,因为该公司公布的营收预估疲弱,引发市场对全球科技支出降幅超出预期的忧虑,并令人质疑该公司的企业策略.

股价挫跌导致戴尔市值缩水逾40亿美元.

戴尔一直在致力于营收多元化,以应对消费者需求疲软的局面,放弃了低利润的消费者业务,转向高利润领域,如满足公共和医疗行业的中小企业技术需求.

FBN Securities分析师Shebly Seyrafi称,很难说戴尔的多元化策略是否奏效.

许多分析师也表示,戴尔几年前启动的这种转型是一个漫长的过程.

自公司创始人Michael Dell在2007年1月高调回归以来,戴尔股价已经下跌了50%.重新执掌公司的Michael Dell被寄予厚望,但他回归后的五年来,公司仍继续丧失市场份额,特别是在消费者领域.

戴尔股价收低17.2%至12.49美元.此前该公司预计,当前季度的营收预估介于147-150亿美元之间,远逊于分析师平均预计的154亿美元.[ID:nSB1562472]

华尔街券商纷纷调降戴尔的股价目标.

蒙特利尔银行资本市场的分析师Jung Pak在研究报告中称,IT支出趋于谨慎的大环境以及公司在个人电脑市场面临的挑战,将继续拖累戴尔2013财年的业绩.该分析师将公司股价目标从18美元降至16美元.(完)