〔美国金融〕国会参众两院金融委员会计划调查Facebook IPO问题

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿5月23日电---美国参众两院负责监管金融部门的委员会助理周三均表示,计划调查Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)存在的一些问题.
参议院金融委员会发言人Sean Oblack称,评估将重点考察"新闻曝出的问题",调查人员将与"Facebook、监管者和其他股东"进行简报会.
众议院金融服务委员会发言人Marisol Garibay表示,调查人员也在获取该问题的情况说明,并"收集信息和事实."
她在声明中表示,"虽然目前未计划专门就此次IPO进行听证,但委员会将在未来几周召开听证会,届时有可能提到这个问题."
两个委员会的助理均没有透露正在调查Facebook IPO的哪些具体问题.
在另一份声明中,参议院金融委员会成员Sherrod Brown要求美国证券交易委员会(SEC)调查Facebook IPO的承销银行是否违反证券法.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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