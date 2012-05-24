〔台湾股市〕开盘小涨但警惕情绪犹存,光电和汽车股领涨

路透台北5月24日电---台湾股市周四盘初小升0.17%,因希腊可能退出欧元区,投资者警惕风险;液晶显示器(LCD)面板厂商和汽车类股领涨.

台湾加权股价指数.TWII升7.99点报7,155.74点,光电类指数.TOPI涨1.22%,汽车类股.TAUI升0.6%.

台积电(2330.TW)跌0.76%,之前日本瑞萨电子(6723.T)表示,其将与台积电在晶片生产领域结盟.[ID:nSB1565684]

台币兑美元TWD=TP升0.012台币报29.574台币.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大卖超至81.46亿台币,使本月累计卖超规模升至939亿台币. [ID:nST0520455](完)

--编译 李爽;审校

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]