〔台湾股市〕开盘小涨但警惕情绪犹存,光电和汽车股领涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月24日电---台湾股市周四盘初小升0.17%,因希腊可能退出欧元区,投资者警惕风险;液晶显示器(LCD)面板厂商和汽车类股领涨.
台湾加权股价指数.TWII升7.99点报7,155.74点,光电类指数.TOPI涨1.22%,汽车类股.TAUI升0.6%.
台积电(2330.TW)跌0.76%,之前日本瑞萨电子(6723.T)表示,其将与台积电在晶片生产领域结盟.[ID:nSB1565684]
台币兑美元TWD=TP升0.012台币报29.574台币.
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大卖超至81.46亿台币,使本月累计卖超规模升至939亿台币. [ID:nST0520455](完)
--编译 李爽;审校
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。