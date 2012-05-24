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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 09:24 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在每盎司1,560美元附近,希腊忧虑挥之不去

路透新加坡5月24日电---金价周四徘徊在每盎司1,560美元附近,仍未站稳脚步,因希腊和欧元区忧虑仍主导市场情绪,此前欧盟峰会未能拿出应对欧债危机的具体举措.

截至0049GMT,现货金XAU=小跌0.1%至每盎司1,559.30美元,上日曾跌至1,533.41美元.

美国黄金期货GCcv1上涨0.7%,报1,559.30美元.

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