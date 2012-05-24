〔中国债市〕上交所6月1日起接受中小企业私募债备案材料--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---上海证券报周四援引上海证券交易所总经理助理夏建亭表示,该所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料,目前暂选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东等六省市作为试点.
报导同时援引业内人士指出,券商目前项目储备充足,由于试点期间的发行企业资质较好,首批发行的中小企业私募债利率预计将在10%左右.
不过,华东一位券商代表指出,根据目前的材料准备情况,券商很难在6月1日当天提交备案材料,预计最快可在6月8日之前提交备案材料.
"按照我们的估计,首批中小企业私募债要到6月下旬正式挂牌,赶在上半年结束前完成,届时可能有多家券商的项目一起挂牌,"他说.
根据中小企业私募债券业务试点办法规定,如提交材料完备,上交所应在接受材料10个工作日内出具《接受备案通知书》.而在发行人取得《接受备案通知书》后,应当在6个月内完成发行.逾期未发行的,应当重新备案.但发行人可一次发行或分两期发行.
另外,上交所还规定,在试点期间,在该所备案的私募债券期限在3年以下.
为拓宽中小微型企业融资渠道,中国沪深两大证券交易所周二发布公告,正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍.[ID:nSB1562690] (完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。