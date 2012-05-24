《热点透视》日本评级被调降,经济学家与投资者的解读截然不同

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 郑茵

路透伦敦5月23日电---物理学家推测多元宇宙的存在,认为有多个宇宙并行存在,各自都有一套自然法则.把这个概念运用到金融领域,无疑是合理的.想想看吧,惠誉周二下调日本主权债信评级,而周三的市场却无动于衷.

评级机构生活在经济学家的世界里,那里的看法是,一个国家积欠的债务越多,在坍塌中崩溃的可能性也就越大.日本看起来尤其危险.正如惠誉所指出,该国政府债务总额竟然相当于国内生产总值(GDP)的239%.自金融危机以来,这一比率的上升令人揪心.随着人口的减少,负责偿还这些债务的人也会越来越少.

这种情况并非日本独有.美国的政府债务比率虽然低于日本,但同样叫人担忧.该国庞大的贸易逆差已有20年历史,国内政治制度也更难把握.从举债和贸易方面来看,英国就是一个迷你版的美国,但英镑缺乏美元那样的国际储备货币地位.

然而,在投资者的世界里,日本看起来非常安全.政府的赤字开支多数被公债市场所接纳.日本的物价稳定,除2011年以外都处于贸易顺差状态,因此日圆一直保持上升趋势.人均实质GDP在不断上升,由于人口老龄化因而金融稳定颇受重视.对于这样的市场,评级调降就像是发生在另一个宇宙里的事情.

投资者最关心的是资产价格会不会上涨.根据相应的自然法则可以发现,用于投资的资金增长速度超过可投资的资产,就会出现价格上涨.在日本,美国和英国的债券市场,收益率较低或者下降表明资金的增长速度明显更高.

在多元宇宙论假设的多数版本里,各个宇宙可以相互共存而不产生问题.这就是金融学和物理学之间的差别了.欧元区已经痛苦地领教了,投资者的世界实际上并不稳定,随时可能倒坍而演变成经济学家世界里的糟糕样子.日本就在1990年经历这样一场类似的时空转移.而这一幕很有可能重演.(完)