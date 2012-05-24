《热点透视》希腊"geuro"无助缓解危机,反会雪上加霜

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 徐文焰

路透纽约5月23日电---"希腊欧元(geuro)"是欧元区债务危机爆发后,最新出炉的糟糕点子.德意志银行的Thomas Mayer建议,若欧元区停止支持希腊政府,那么雅典可以在国际交易中继续使用欧元,同时以借据(IOU)来支付国内债务,为此他创造了一个名字,叫做"geuro".我的同事Edward Hadas认为,对于希腊和欧洲而言,这种双汇率体系或许是负面冲击最小的一种(希腊退出欧元区的)替代方式.但他错了.

希腊国内的geuro不会有什么吸引力,因为它不能自由转换为欧元.Geuro最初将承受(与欧元相比的)大幅折价,幅度或许会达到50%-75%,不过以geuro计价的廉价劳动力,或能逐步增加希腊出口,并降低该国的贸易逆差和geuro的折价程度.

但与此同时,希腊也将付出巨大代价.根据格雷欣法则(Gresham's Law),希腊人将试图将欧元(良币)驱逐出本国,并在国内支付geuro(劣币).欧元因此将很快在国内市场销声匿迹.

这种汇率双轨制在过去曾被多次使用.例如英国在1939-1979年就曾实施过这种体制,当时价值较高的美元都被用于投资海外.同时还存在一种非正式的汇率双轨制,即在官方汇率之外还有一个黑市汇率.委内瑞拉在2003-2010年期间就运行着这种机制,而在2011年至今又再次出现.

双汇率制扭曲了经济定价机制,在国内外同类商品之间人为制造了价格差异.在腐败国家,这种机制还帮助有关系但不诚实的人获得外汇,而诚实的民众却不得不支付更高价格购买进口商品.对不道德行为的补贴会加剧腐败,并使贫穷程度迅速恶化.根据全球评级体系,希腊既是腐败国家,其商业环境又不佳;若推出geuro,将这种局面雪上加霜.

将双轨运行的汇率统一并放开,通常会推动商业活动激增以及失业水平快速下降.希腊也能做到这些,前提是放弃欧元,并重新起用可自由兑换的本国货币.(完)