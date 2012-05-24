〔中国保险〕4月底保险投资余额同比增13.9%,当月新增800亿元--保监会

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月24日电---中国保险监督管理委员会公布数据显示,截至4月底,保险业各类投资余额达约38,984亿元人民币,较前三个月增加800亿元,同比增长13.9%.
刊登在保监会网站的数据并显示,今年前四个月,保险业原保费收入5,922亿元,同比仅增长3.7%,较前三个月下降1个百分点.其中,财险业原保险保费收入1,745亿元,同比增13.4%;寿险业原保险保费收入4,177亿元,同比增长0.2%.
保监会并公布,截至4月底,保险业银行存款余额为19,350亿元,同比增长26.7%.全行业资产总额达63,277亿元,虽然同比增长18.6%,但环比减少402亿元,是自去年来,保险行业资产总额第三次环比下降.
保监会主席项俊波4月底曾表示,在有效防范风险的前提下,将放松管制,拓宽范围,简化审核程序,并根据实际情况,适当调整保险资金运用的投资比例.[ID:nSB1517978](完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。