主要国家经济指标预测--5月25日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月25日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6
0645 法国消费者信心 5月 89 88
0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4
0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.1%
0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8
现况指数 87.1 87.3
预期指数 71.5 71.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月23日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 买超2,437 --
外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,313 --
5月24日(四)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.5% --
(较上年同期) +1.7% --
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差13.34 顺差12.98
0645 法国企业景气指数 5月 93 95
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 44.4 47.0
服务业PMI 45.2 45.7
综合PMI 44.7 --
0728 德国制造业PMI 5月初值 45.0 47.0
服务业PMI 52.2 52.0
综合PMI 49.6 --
0758 欧元区制造业PMI 5月初值 45.0 46.0
服务业PMI 46.5 46.9
综合PMI 45.9 46.5
0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 106.9 109.4
现况指数 113.3 117.4
预期指数 100.9 102.0
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -0.1% 持平
-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 72.3 --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.2% +0.5%
扣除运输的耐久财订单 -0.6% +0.9%
扣除国防的耐久财订单 +1.2% +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -1.9% +0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) 37.0 --
续请失业金人数(万人) 5月12日当周 326.0 325
1258 Markit美国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 53.9 --
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 正9 --
2100 韩国消费者信心指数 5月 105 --
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +0.4% --
全国核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -0.5% --
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.8% -0.6%(完)
--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。