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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--5月25日****

路透5月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月25日(五)

0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6

0645 法国消费者信心 5月 89 88

0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4

0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +0.1%

0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.2%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8

现况指数 87.1 87.3

预期指数 71.5 71.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月23日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 买超2,437 --

外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,313 --

5月24日(四)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.5% --

(较上年同期) +1.7% --

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差13.34 顺差12.98

0645 法国企业景气指数 5月 93 95

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 44.4 47.0

服务业PMI 45.2 45.7

综合PMI 44.7 --

0728 德国制造业PMI 5月初值 45.0 47.0

服务业PMI 52.2 52.0

综合PMI 49.6 --

0758 欧元区制造业PMI 5月初值 45.0 46.0

服务业PMI 46.5 46.9

综合PMI 45.9 46.5

0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 106.9 109.4

现况指数 113.3 117.4

预期指数 100.9 102.0

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -0.1% 持平

-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 72.3 --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.2% +0.5%

扣除运输的耐久财订单 -0.6% +0.9%

扣除国防的耐久财订单 +1.2% +0.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 -1.9% +0.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) 37.0 --

续请失业金人数(万人) 5月12日当周 326.0 325

1258 Markit美国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 53.9 --

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 正9 --

2100 韩国消费者信心指数 5月 105 --

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +0.4% --

全国核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 5月 -0.5% --

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.8% -0.6%(完)

--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵

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