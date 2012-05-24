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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 10:01 BJT

〔金属期市〕期铜上涨脱离四个半月低点,希腊问题备受关注

路透新加坡5月24日电---伦敦期铜周四涨幅超过1%,上一交易日曾跌至四个半月低点,因希腊可能退出欧元区引发的担忧导致风险厌恶情绪蔓延.

因投资者仍心存戒慎,期铜涨幅料受限.此前欧盟峰会几乎没有制定出控制债务危机的实际措施.

0109GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨1.2%至每吨7,619.75美元,周三曾跌至7,503,为1月初以来最低.

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