《外汇动态》市场警惕韩国当局干预,令美元兑韩元涨势受限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0205GMT---美元兑韩元KRW=KFTC触及五个月高位,但削减盘初部分涨幅,因市场对韩国外汇当局干预性美元抛盘保持警惕.
交易员表示,据察韩国当局此前在海外市场卖出一个月期美元兑韩元无本金交割远期外汇(NDF)KRW1MNDFOR=.
美元兑韩元上升0.3%至1,176.0,此前一度涨至1,179.5,为12月19日以来最高.
一外资银行的交易员称,"我起初增加多仓,但可能不会保持这些部位.关注当局动向令人焦虑."其并补充道,正在等待较低水准以补进新的多头部位.
另一交易员认为,近期美元兑韩元的涨势过度."目前而言,更多美元多仓或更多韩元空仓都是过度的."
美元兑韩元的14日相对强弱指标(RSI)为71.1,高于70关卡,表明美元/韩元处于超买区域.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。