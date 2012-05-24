《外汇动态》市场警惕韩国当局干预,令美元兑韩元涨势受限

0205GMT---美元兑韩元KRW=KFTC触及五个月高位,但削减盘初部分涨幅,因市场对韩国外汇当局干预性美元抛盘保持警惕.

交易员表示,据察韩国当局此前在海外市场卖出一个月期美元兑韩元无本金交割远期外汇(NDF)KRW1MNDFOR=.

美元兑韩元上升0.3%至1,176.0,此前一度涨至1,179.5,为12月19日以来最高.

一外资银行的交易员称,"我起初增加多仓,但可能不会保持这些部位.关注当局动向令人焦虑."其并补充道,正在等待较低水准以补进新的多头部位.

另一交易员认为,近期美元兑韩元的涨势过度."目前而言,更多美元多仓或更多韩元空仓都是过度的."

美元兑韩元的14日相对强弱指标(RSI)为71.1,高于70关卡,表明美元/韩元处于超买区域.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]