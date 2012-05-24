Burberry计画在主要城市开设大型专卖店,瞄准游客和富豪阶级

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦5月23日电---英国奢侈品牌Burberry(BRBY.L)希望，在伦敦、芝加哥和香港等游客和富豪阶层青睐的大城市投资修建更大门店，从而抵消全球经济放缓带来的影响。

Burberry周三公布最新财报显示，其盈利再呈增长之势。Burberry称，明年将投入多达2亿英镑（约合3.16亿美元）资金，其中约三分之一用于规模较大门店，伦敦一家门店将迁址摄政街，芝加哥一家门店将重建。

Burberry首席执行官阿伦德（Angela Ahrendts）称，全球奢侈品销售主要来自各大城市，Burberry在大城市仍有增长空间。

她告诉记者：“我们觉得，与同行相比，Burberry确实对这些市场渗透不足，所以我们将重点关注大城市。我们也认为，这些旗舰市场多少免受全球整体经济环境的影响。”

由于欧债危机引发担忧以及中国等部分新兴市场经济增长放缓，奢侈品市场份额近几个月出现震荡。中国对高端奢侈品的需求高涨，抵消了欧美市场疲弱的影响。

今年4月，甚至快速增长的Burberry，季度销售增长也有所放缓。英国高端品牌雅格狮丹（Aquascutum）本月稍早被收购前，曾申请破产保护。

阿伦德称，拥有156年历史的Burberry并不担心亚洲奢侈品需求减弱趋势。

她在电话会议中称：“我们的品牌发展潜力巨大，产品从未像现在这样好，在各大社交媒体平台上，有更多的消费者参与品牌互动。”

Burberry首席财务官卡特莱特（Stacey Cartwright）称，Burberry并不像一些人想象的那样依赖于远东游客消费，“我们在全球各大旗舰市场的顾客不仅来自亚洲或中国，还来自俄罗斯、中东、印度和巴西等国家。”（完）