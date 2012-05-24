〔新西兰经济〕政府收紧支出,重申在2014/15年回归预算盈余

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿5月24日电---新西兰政府周四公布20年来最为严厉的预算,在经济增长缓慢且税收收入减少的情况下,支出一如预期没有增加,政府还坚持承诺2015年回归预算盈余.
新西兰政府称,根据连续第二年的"零"预算,未来四年,政府的新支出将削减至仅为2,650万新西兰元,上年运营花费为8亿新西兰元.
"我们仍有望在2014/15年回归预算盈余,这将加强新西兰经济的韧性."新西兰总理约翰基在一份声明中表示.
新西兰政府目前预计2014/15将实现1.97亿新西兰元的微小盈余,低于2月预估的3.7亿,该国财政部去年10月预期的盈余为14.5亿.
新西兰依赖海外贷款来弥补预算缺口,且一直不断重申其预算盈余计划,以扞卫其主权信用评级.
该国经济主要驱动力是,奶制品和牛肉等农产品的出口,非常易受诸如欧元区危机等全球不确定性的影响.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。