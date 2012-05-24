〔新西兰经济〕政府收紧支出,重申在2014/15年回归预算盈余

路透惠灵顿5月24日电---新西兰政府周四公布20年来最为严厉的预算,在经济增长缓慢且税收收入减少的情况下,支出一如预期没有增加,政府还坚持承诺2015年回归预算盈余.

新西兰政府称,根据连续第二年的"零"预算,未来四年,政府的新支出将削减至仅为2,650万新西兰元,上年运营花费为8亿新西兰元.

"我们仍有望在2014/15年回归预算盈余,这将加强新西兰经济的韧性."新西兰总理约翰基在一份声明中表示.

新西兰政府目前预计2014/15将实现1.97亿新西兰元的微小盈余,低于2月预估的3.7亿,该国财政部去年10月预期的盈余为14.5亿.

新西兰依赖海外贷款来弥补预算缺口,且一直不断重申其预算盈余计划,以扞卫其主权信用评级.

该国经济主要驱动力是,奶制品和牛肉等农产品的出口,非常易受诸如欧元区危机等全球不确定性的影响.(完)