〔企业并购〕中国汉龙矿业13.4亿澳元收购澳洲矿企推延,因难获融资

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透墨尔本5月24日电---中国汉龙矿业和澳洲矿企Sundance Resources(SDL.AX)已同意,推迟汉龙斥资13.4亿澳元(13亿美元)收购Sundance的时间至11月,因汉龙公司难以从中国获得融资.
这笔交易自去年7月首次公布以来已拖延很久,是中国不愿大举押注高风险海外资源项目的最新例证,因国内经济增长步伐存在不确定性.
汉龙矿业觊觎Sundance位于非洲西部刚果和喀麦隆边境的47亿美元Mbalam铁矿石项目,这被视作一个主要的新铁矿石资源,可促使中国摆脱对澳洲和巴西铁矿石的依赖,分散铁矿石来源.
中国驻澳洲大使近日表示,在成本日益攀升的环境下,启动大项目和运营作业颇为艰难,令中国公司及贷款机构对于开展大型投资有所迟疑.
Mbalam项目预计年产铁矿石3,500万吨.而全球第四大铁矿石生产商澳洲Fortescue Metals Group(FMG.AX)今年的预计产量为5,500万吨.
汉龙矿业持有Sundance的18.6%股份,曾在去年11月期望邀请国家开发银行支持其收购行动,但目前将融资截止日期延后至8月31日.
此番收购还需获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准,Sundance称预料在6月30日获批.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。