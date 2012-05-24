《外汇动态》交易员称欧元可能出现短期反弹

0219GMT---日系银行的两名交易员说,在本月下跌5%并且相对强弱指标(RSI)达到24.7后,短期内欧元被视为处于超卖,可能出现短期反弹.

交易员称其关注中国5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)数据.

图表分析人士预计,欧元EUR=重新面临抛压之前,可能先升至本周稍早触及的低点1.2625-40上方.

"市场仍做空欧元,如果出现反弹的话,空头回补可能令升速加快."一名交易员说,"我们可能升向约1.2825的本周高点,该水准还是欧元5月跌势的38.2%回档位."

该交易员还表示,若出现这种情景,可能会向欧元空头提供更好的卖出机会,而不会令欧元的下跌趋势出现重大转变.

欧元兑美元最新报1.2580.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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