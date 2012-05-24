《外汇动态》交易员称欧元可能出现短期反弹

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0219GMT---日系银行的两名交易员说,在本月下跌5%并且相对强弱指标(RSI)达到24.7后,短期内欧元被视为处于超卖,可能出现短期反弹.
交易员称其关注中国5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)数据.
图表分析人士预计,欧元EUR=重新面临抛压之前,可能先升至本周稍早触及的低点1.2625-40上方.
"市场仍做空欧元,如果出现反弹的话,空头回补可能令升速加快."一名交易员说,"我们可能升向约1.2825的本周高点,该水准还是欧元5月跌势的38.2%回档位."
该交易员还表示,若出现这种情景,可能会向欧元空头提供更好的卖出机会,而不会令欧元的下跌趋势出现重大转变.
欧元兑美元最新报1.2580.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。