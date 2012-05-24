《热点透视》Facebook的IPO一团糟原因之一:其执行长对此并不在意

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox; 编译 杜明霞

路透纽约5月23日电---Facebook(FB.O)让投资者想起一个简单的教训:别买那些老板并不在乎你的公司股票.从最开始,不善交际的Facebook联合创始人暨执行长扎克伯格就明确表示,他无意欢迎公众投资者.正是他这种漠不关心的态度为Facebook的高管、风险投资家和银行家定下了基调,而后面这些人让Facebook上周举行的首次公开发行(IPO)出现明显纰漏.

诚然,对于那些能够在最高价位出脱逾100亿美元股票的Facebook早期投资者,这宗IPO或许值得拿着香槟击掌相庆.但是,鉴于其股价已然远远跌破招股价,散户投资者(其中很多为Facebook用户)情绪恼怒,加上监管机构介入调查,Facebook的IPO真是一团糟.这还没算上交易系统故障,不过Facebook对此可能也无能为力.

Facebook的声誉和士气也因此受到影响.姑且不论偶尔会有隐私上的担忧,这家矽谷的明星公司曾被视为连接人际关系的良好纽带,但是现在该公司面临与华尔街敛财画上等号的风险.对于一款依赖用户的产品,这很糟糕.这也不利于公司内部士气,再加上萎靡的股价,则更是不利于人员招聘.

具有讽刺意味的是,这些问题以及他先前公开信有关的诉讼案不断增加,可能正是扎克伯格希望避免的,所以才长时间坚持不让Facebook上市.他在致未来股民的信中坦白地说到,"我们为了员工和投资者而上市."

他这种袖手旁观的态度与比尔盖兹1986年带领微软上市时形成鲜明对比.根据美国《财星(财富)》杂志对于微软上市过程的报导,盖兹向IPO承销商坚称,设定的价格区间要比他们认为可以达到的水平要低,最终微软以每股21美元上市.这让微软IPO受到投资者的欢迎,即便是在最初几个交易日.

据说扎克伯格在编写程序(程式)时,有如苹果前执行长贾布斯般地注重细节.他对IPO的漠不关心,而让下属去做决定--比如在定价和允许早期风险投资者出售更多股票方面,可能损害了Facebook.从这方面来讲,作为一家上市公司的执行长,扎克伯格在初步测验中已经不及格.(完)