版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 11:12 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元整理跌幅,未受疲弱中国PMI影响

路透惠灵顿/悉尼5月24日电---澳元和新西兰元周四整理跌幅,关于希腊退出欧元区的忧虑加剧,但投资者基本上无视一项显示中国经济进一步放缓的数据.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累. [ID:nSB1563582]

澳元兑美元AUD=D4几未受到该数据的影响,只是短暂走低10个点子.最新报0.9760美元,因该数据疲弱基本在预期之中.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐