〔澳新汇市〕澳元和新西兰元整理跌幅,未受疲弱中国PMI影响

路透惠灵顿/悉尼5月24日电---澳元和新西兰元周四整理跌幅,关于希腊退出欧元区的忧虑加剧,但投资者基本上无视一项显示中国经济进一步放缓的数据.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累. [ID:nSB1563582]