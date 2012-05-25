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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 11:14 BJT

〔新债招标〕中国进出口行五年期固息债利率3.49%,七年3.71%--业内人士

路透上海5月25日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.49%,远低于此前3.60%的预测均值.

该行同时招标的七年期固息债中标利率3.71%,亦低于3.80%的预测均值.

上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:

第七期 第八期

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发行总量 150亿元 150亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 5月30日 6月7日

发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日

上市日 6月5日 6月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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