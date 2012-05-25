〔新债招标〕中国进出口行五年期固息债利率3.49%,七年3.71%--业内人士

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透上海5月25日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.49%,远低于此前3.60%的预测均值.
该行同时招标的七年期固息债中标利率3.71%,亦低于3.80%的预测均值.
上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:
第七期 第八期
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发行总量 150亿元 150亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 5月30日 6月7日
发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日
上市日 6月5日 6月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
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(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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