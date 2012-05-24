〔韩国金融〕截至3月底家庭信贷年增长幅度为两年半来最小

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔5月24日电---周四公布的季度央行数据显示,韩国截至3月底的家庭信贷年成长速度为两年半来最慢,因房地产市场低迷及经济活动疲弱.
韩国央行数据显示,截至今年3月底的家庭信贷总额较上年同期增加7.0%,至911.4万亿(兆)韩元(7,772亿美元),为2009年9月底增长5.7%以来的最小增幅.
截至去年12月底的家庭信贷经修正后为较上年同期增长8.1%.
家庭信贷增速自2011年中期以来一直放缓,因经济成长减慢.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。