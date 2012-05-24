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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 11:25 BJT

〔韩国金融〕截至3月底家庭信贷年增长幅度为两年半来最小

路透首尔5月24日电---周四公布的季度央行数据显示,韩国截至3月底的家庭信贷年成长速度为两年半来最慢,因房地产市场低迷及经济活动疲弱.

韩国央行数据显示,截至今年3月底的家庭信贷总额较上年同期增加7.0%,至911.4万亿(兆)韩元(7,772亿美元),为2009年9月底增长5.7%以来的最小增幅.

截至去年12月底的家庭信贷经修正后为较上年同期增长8.1%.

家庭信贷增速自2011年中期以来一直放缓,因经济成长减慢.(完)

--编译 侯向明;审校 张涛

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