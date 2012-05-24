版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 11:33 BJT

〔中国货币市场〕七天回购利率续跌约20个bp,资金宽松格局料将持续

路透上海5月24日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四早盘续跌约20个基点(bp),而其它期限则变化不大.交易员表示,资金面宽裕导致期限利差收窄,且在政府强调稳增长目标后,市场认为货币政策未来将继续放松.

上海一位银行交易员称,受开盘价走低影响,七天和隔夜品种利差已经缩减至不到35个bp,略低于均值水平.

他表示,这种情况促使了七天期品种成交量的上升,而且他判断,流动性宽松的局面会维持一段时间.

5月汇丰制造业PMI初值降至48.7,连续七个月收缩.汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示,5月制造业活动再度趋弱,反映出口形势恶化.随着通胀持续缓和,政策面放松需要更进一步.

中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度.坚持稳健货币政策的基本取向,保持合理的社会融资规模,进一步优化信贷结构.

中国人民银行公开市场今日进行了300亿元人民币正回购操作,期限91天.本周公开市场净回笼780亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8950 1.8512 +4.38 3,780.86

七天CN7DRP=CFXS 2.2297 2.4379 -20.82 405.44

14天CN14DRP=CFXS 2.7758 2.7072 +6.86 82.21

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8967 1.8636 +3.31 1,453.67

七天CHICNY7D=CFXS 2.2260 2.4426 -21.66 53.10

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐