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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 11:27 BJT

〔日本股市〕早盘收跌0.3%,因投资者仍担心希腊可能退出欧元区

路透东京5月24日电---日股日经指数周四下跌,延续昨日大幅跌势,因投资者仍担心希腊可能退出欧元区.不过美股扭转跌势终场收平至收高支撑市场人气.

日经指数.N225早盘收跌0.3%,报8,532.05点,本周迄今累计下跌0.9%.若股指本周收低,则将为连续第八周收跌,创1992年以来最长下跌时期.

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