〔日本股市〕早盘收跌0.3%,因投资者仍担心希腊可能退出欧元区

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月24日电---日股日经指数周四下跌,延续昨日大幅跌势,因投资者仍担心希腊可能退出欧元区.不过美股扭转跌势终场收平至收高支撑市场人气.
日经指数.N225早盘收跌0.3%,报8,532.05点,本周迄今累计下跌0.9%.若股指本周收低,则将为连续第八周收跌,创1992年以来最长下跌时期.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。