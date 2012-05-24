〔中国债市动态〕现券价格早盘普涨,经济放缓忧虑及欧洲危机点燃买气

路透上海5月24日电---中国银行间债市周四早盘一改上日僵滞之状,利率和信用债价格普涨.国务院最新经济"稳增长"言论、希腊危机未解以及甫公布的汇丰PMI初值不理想等,激发市场买气.

不过交易员指出,在中国经济走势不佳预期下,现券收益率虽有望因此延续跌势,但如果没有进一步实质的宽松政策支撑,不排除预期落空后,收益率跌后反弹的可能性,对后市要"谨慎乐观".

华南一银行交易员认为,现券买气之所以增加,是因为政府"对经济定调是'稳增长',所以市场可能有后续政策会放松的预期,甚至觉得有降息可能."

中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]

上海一银行交易员补充说,希腊可能退出欧元区,以及刚公布的汇丰5月制造业PMI初值回落,加之资金持续宽松,都对现券形成支撑,早盘中短债表现尤其抢眼.

北京一银行交易员还指出,与利率产品相似,早盘信用债表现也相对较好.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.[ID:nSB1563582]

剩余期限近5年的农发行固息债120408券最新双边报价tCN120408=CFXM在3.65%/3.58%,上日尾盘为3.70%3.60%;短期品种中,剩余期限不足一年的央票1001032券最新双边报价tCN1001032=CFXM为2.62%/2.55%,较上日尾盘的2.68%/2.66%亦有较明显下行.(完)