〔中国债市动态〕现券价格早盘普涨,经济放缓忧虑及欧洲危机点燃买气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---中国银行间债市周四早盘一改上日僵滞之状,利率和信用债价格普涨.国务院最新经济"稳增长"言论、希腊危机未解以及甫公布的汇丰PMI初值不理想等,激发市场买气.
不过交易员指出,在中国经济走势不佳预期下,现券收益率虽有望因此延续跌势,但如果没有进一步实质的宽松政策支撑,不排除预期落空后,收益率跌后反弹的可能性,对后市要"谨慎乐观".
华南一银行交易员认为,现券买气之所以增加,是因为政府"对经济定调是'稳增长',所以市场可能有后续政策会放松的预期,甚至觉得有降息可能."
中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]
上海一银行交易员补充说,希腊可能退出欧元区,以及刚公布的汇丰5月制造业PMI初值回落,加之资金持续宽松,都对现券形成支撑,早盘中短债表现尤其抢眼.
北京一银行交易员还指出,与利率产品相似,早盘信用债表现也相对较好.
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.[ID:nSB1563582]
剩余期限近5年的农发行固息债120408券最新双边报价tCN120408=CFXM在3.65%/3.58%,上日尾盘为3.70%3.60%;短期品种中,剩余期限不足一年的央票1001032券最新双边报价tCN1001032=CFXM为2.62%/2.55%,较上日尾盘的2.68%/2.66%亦有较明显下行.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。