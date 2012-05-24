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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 12:32 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在隔夜剧烈动荡后横盘整理

IFR 5月24日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段高开后走低,但是走势平淡,亚洲货币在隔夜时段剧烈波动之后, 变化不大.

希腊情势无疑主导市场交易,一家德国报纸称,(希腊)离开欧元区是木已成舟的事情.

这当然与希腊关系不大,而是由市场承担希腊退出欧元区的不测后果.

届时市场关注焦点将立即转向葡萄牙、西班牙、意大利和爱尔兰,当然还有他们的银行业.

有关一家欧系银行储户计划的传闻(曾推动纽约尾盘风险资产弹升),并没有在欧盟会议闭幕时宣布,这或许会打击欧洲交易时段的人气.

尽管5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值下滑,但该数据没有进一步恶化,令市场感到宽慰.

预料今天下午将继续横盘整理,不过在欧洲交易商进场时情势或许发生变动.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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