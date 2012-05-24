《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在隔夜剧烈动荡后横盘整理

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR 5月24日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段高开后走低,但是走势平淡,亚洲货币在隔夜时段剧烈波动之后, 变化不大.
希腊情势无疑主导市场交易,一家德国报纸称,(希腊)离开欧元区是木已成舟的事情.
这当然与希腊关系不大,而是由市场承担希腊退出欧元区的不测后果.
届时市场关注焦点将立即转向葡萄牙、西班牙、意大利和爱尔兰,当然还有他们的银行业.
有关一家欧系银行储户计划的传闻(曾推动纽约尾盘风险资产弹升),并没有在欧盟会议闭幕时宣布,这或许会打击欧洲交易时段的人气.
尽管5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值下滑,但该数据没有进一步恶化,令市场感到宽慰.
预料今天下午将继续横盘整理,不过在欧洲交易商进场时情势或许发生变动.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。