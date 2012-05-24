〔中国货币市场〕七天回购利率续跌约20个bp,资金宽松格局料将持续(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海5月24日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四早盘续跌约20个基点(bp),而其它期限则变化不大.交易员表示,资金面宽裕导致期限利差收窄,且在政府强调稳增长目标后,市场认为货币政策未来将继续放松.
上海一位银行交易员称,受开盘价走低影响,七天和隔夜品种利差已经缩减至不到35个bp,略低于均值水平.
他表示,这种情况促使了七天期品种成交量的上升,而且他判断,流动性宽松的局面会维持一段时间.
5月汇丰制造业PMI初值降至48.7,连续七个月收缩.汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示,5月制造业活动再度趋弱,反映出口形势恶化.随着通胀持续缓和,政策面放松需要更进一步.
中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度.坚持稳健货币政策的基本取向,保持合理的社会融资规模,进一步优化信贷结构.
中国人民银行公开市场今日进行了300亿元人民币正回购操作,期限91天.本周公开市场净回笼780亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8944 1.8512 +4.32 4,749.78
七天CN7DRP=CFXS 2.2308 2.4379 -20.71 498.07
14天CN14DRP=CFXS 2.7823 2.7072 +7.51 115.26
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9021 1.8636 +3.85 1,972.07
七天CHICNY7D=CFXS 2.2482 2.4426 -19.44 96.60
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9050 2.2100 +169.50 394.30
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6200 2.0000 +62.00 111.64
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7800 2.6000 +18.00 2.12
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9100 1.8800 +3.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.2500 2.4300 -18.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8000 2.7700 +3.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 1.8833 1.8450 +3.83
七天SHICNYSWD= 2.2277 2.4196 -19.19
三个月SHICNY3MD= 4.3048 4.3333 -2.85
===============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良/丁淑琴
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。