〔中国货币市场〕七天回购利率续跌约20个bp,资金宽松格局料将持续(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月24日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四早盘续跌约20个基点(bp),而其它期限则变化不大.交易员表示,资金面宽裕导致期限利差收窄,且在政府强调稳增长目标后,市场认为货币政策未来将继续放松.

上海一位银行交易员称,受开盘价走低影响,七天和隔夜品种利差已经缩减至不到35个bp,略低于均值水平.

他表示,这种情况促使了七天期品种成交量的上升,而且他判断,流动性宽松的局面会维持一段时间.

5月汇丰制造业PMI初值降至48.7,连续七个月收缩.汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示,5月制造业活动再度趋弱,反映出口形势恶化.随着通胀持续缓和,政策面放松需要更进一步.

中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度.坚持稳健货币政策的基本取向,保持合理的社会融资规模,进一步优化信贷结构.

中国人民银行公开市场今日进行了300亿元人民币正回购操作,期限91天.本周公开市场净回笼780亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8944 1.8512 +4.32 4,749.78

七天CN7DRP=CFXS 2.2308 2.4379 -20.71 498.07

14天CN14DRP=CFXS 2.7823 2.7072 +7.51 115.26

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9021 1.8636 +3.85 1,972.07

七天CHICNY7D=CFXS 2.2482 2.4426 -19.44 96.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9050 2.2100 +169.50 394.30

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6200 2.0000 +62.00 111.64

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7800 2.6000 +18.00 2.12

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9100 1.8800 +3.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.2500 2.4300 -18.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8000 2.7700 +3.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.8833 1.8450 +3.83

七天SHICNYSWD= 2.2277 2.4196 -19.19

三个月SHICNY3MD= 4.3048 4.3333 -2.85

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良/丁淑琴

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