浙江情侣驾车撞倒老妇,误认已死将其活埋

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译)
路透北京5月24日电---《中国日报》周四报 道称，中国警方逮捕了一对情侣，两人驾车撞倒68岁的老太太后，认为其已经死亡而将其“活埋”，此事引发各方对中国社会道德沦丧的热议。
《中国日报》称，这对情侣上月在浙江一家KTV通宵唱歌后，清晨驾车撞倒一名老太太。
报 道援引一名警察的说法称，有位目击者称，他听到有人哭喊，看到一名老妇人躺在（肇事车）附近的地面上。
“当时车里下来一男一女，两人把老人扶上了车，说是送老人去医院。”
但这对情侣担心酒驾造成事故被捕，并认为老太太已被撞死，于是他们将其在路边掩埋。
而报 道称，警方稍后发现老人尸体时发现，老人被埋时还活着，随后因窒息而死。
此事在新浪微博引发热议，有些人称，当下中国社会道德沦丧。
一名用户写到：“这种事情表明，我们的社会确实存在巨大问题，但未能面对。”
另一名用户写到：“中国人，你们怎么会变成这样？”
中国经济飞速发展，贫富差距拉大，促使价值观变化成为争议话题，一些人悲叹到，中国对物质享受和暴富的追求，导致社会道德沦丧。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。