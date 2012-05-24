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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 16:17 BJT

〔表格〕德国5月Ifo企业景气判断指数降至106.9,低于预估和前月

路透柏林5月24日电---德国经济智库Ifo周四公布的调查显示:

* 德国5月Ifo企业景气判断指数为106.9,路透预估为109.4

* 德国5月Ifo企业现况指数为113.3(预估为117.4),企业预期指数为100.9(预估为102.0)

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年5月 2012年4月 2011年5月

企业景气 106.9 109.9 114.2

企业现况 113.3 117.5 121.5

企业预期 100.9 102.7 107.3 (完)

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--编译 高琦; 审校 丁琦

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