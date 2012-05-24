〔表格〕德国5月Ifo企业景气判断指数降至106.9,低于预估和前月

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林5月24日电---德国经济智库Ifo周四公布的调查显示:
* 德国5月Ifo企业景气判断指数为106.9,路透预估为109.4
* 德国5月Ifo企业现况指数为113.3(预估为117.4),企业预期指数为100.9(预估为102.0)
以下为详细数据(括号内为修正值):
德国 2012年5月 2012年4月 2011年5月
企业景气 106.9 109.9 114.2
企业现况 113.3 117.5 121.5
企业预期 100.9 102.7 107.3 (完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[DE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 高琦; 审校 丁琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。