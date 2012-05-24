〔表格〕瑞士4月贸易顺差缩窄至13.34亿瑞郎

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世5月24日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士4月出口下降3.9%至152.3亿瑞郎.
瑞士4月贸易收支为顺差13.34亿瑞郎,3月修正后为顺差15.82亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2012年4月 2012年3月 2011年4月
进口 13,896 15,859 14,581
出口 15,230 17,441 16,018
顺差 1,334 1,582 1,437
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.
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--编译 艾茂林;审校 李爽
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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