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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 14:16 BJT

〔表格〕瑞士4月贸易顺差缩窄至13.34亿瑞郎

路透苏黎世5月24日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士4月出口下降3.9%至152.3亿瑞郎.

瑞士4月贸易收支为顺差13.34亿瑞郎,3月修正后为顺差15.82亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年4月 2012年3月 2011年4月

进口 13,896 15,859 14,581

出口 15,230 17,441 16,018

顺差 1,334 1,582 1,437

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

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--编译 艾茂林;审校 李爽

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