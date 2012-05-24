〔中国汇市〕低开中间价引领人民币即期持续下行,但过度贬值可能性有限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 受欧元拖累,人民币中间价续现疲态
* 即期汇价盘中一度接近6.34
* 人民币过度贬值可能性不大
* 欧元兑人民币跌破8.000阻力位
* 欧元购汇盘浮现,或意在波段操作
路透上海5月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘持续下行.中间价受欧元疲软拖累弱势低开后,购汇力量积极,即期汇价随即走软,盘中一度接近6.34.
交易员指出,欧洲纡困进展艰难,因此近期欧元仍存进一步下探的空间,受其拖累人民币弱势亦将持续一段.目前中间价6.33-6.34是市场心理关口,但普遍认为央行并不希望看到人民币过度贬值,进而或将出手调控.
"以目前欧洲情况看,欧元还有下探空间,所以人民币也会有(下行空间)...虽然汇改后,中间价市场化程度提高,但央行是不可能让它(中间价)跌的太厉害,太厉害会引起市场恐慌."上海一银行交易员称.
她并认为,经过前期下跌后,欧元已经到相对低位,如消息面平淡短期内欧元或有技术性反弹.但如不利消息频出,则将维持跌势.
上海另一银行交易员也指出,欧元兑人民币已跌破8.000的阻力位,市场中显现出活跃的欧元购汇盘,或为做波段操作,博取欧元反弹收益.
欧元兑人民币即期EURCNY=R最新报价7.9726/51
北京时间12:04,人民币兑美元即期报6.3385元,盘中一度触及6.3394,上日收报6.3345元;中间价CNY=PBOC报在6.3247元,上日收报6.3208元.
香港离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3340/70元,上日尾盘报6.3320元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.3950/90,上日尾盘为6.3990元.
欧元在亚洲盘初徘徊于两年低位附近,此前曾剧烈震荡,因投资者依然担忧发生希腊无序退出欧元区的严重事件.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。