〔中国汇市〕低开中间价引领人民币即期持续下行,但过度贬值可能性有限

* 受欧元拖累,人民币中间价续现疲态

* 即期汇价盘中一度接近6.34

* 人民币过度贬值可能性不大

* 欧元兑人民币跌破8.000阻力位

* 欧元购汇盘浮现,或意在波段操作

路透上海5月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘持续下行.中间价受欧元疲软拖累弱势低开后,购汇力量积极,即期汇价随即走软,盘中一度接近6.34.

交易员指出,欧洲纡困进展艰难,因此近期欧元仍存进一步下探的空间,受其拖累人民币弱势亦将持续一段.目前中间价6.33-6.34是市场心理关口,但普遍认为央行并不希望看到人民币过度贬值,进而或将出手调控.

"以目前欧洲情况看,欧元还有下探空间,所以人民币也会有(下行空间)...虽然汇改后,中间价市场化程度提高,但央行是不可能让它(中间价)跌的太厉害,太厉害会引起市场恐慌."上海一银行交易员称.

她并认为,经过前期下跌后,欧元已经到相对低位,如消息面平淡短期内欧元或有技术性反弹.但如不利消息频出,则将维持跌势.

上海另一银行交易员也指出,欧元兑人民币已跌破8.000的阻力位,市场中显现出活跃的欧元购汇盘,或为做波段操作,博取欧元反弹收益.

欧元兑人民币即期EURCNY=R最新报价7.9726/51

北京时间12:04,人民币兑美元即期报6.3385元,盘中一度触及6.3394,上日收报6.3345元;中间价CNY=PBOC报在6.3247元,上日收报6.3208元.

香港离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3340/70元,上日尾盘报6.3320元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.3950/90,上日尾盘为6.3990元.

欧元在亚洲盘初徘徊于两年低位附近,此前曾剧烈震荡,因投资者依然担忧发生希腊无序退出欧元区的严重事件.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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