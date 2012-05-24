亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月24日电---美国统计局周四称，亚裔美国人受教育程度最高，半数以上拥有学士或更高学位。
统计局公布的族裔调查数据表明，25岁及以上的亚裔美国人中，74%台湾裔和71%印度裔至少拥有一个学士学位。而所有美国人中，该比例为28%。
一些东南亚裔低于全美平均水平。26%越南裔、约14%柬埔寨裔和12%老挝裔至少拥有一个学士学位。
萨尔瓦多裔美国人中至少拥有一个学士学位的比例最低，仅为8%。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。