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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 14:59 BJT

亚裔美国人受教育程度最高

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月24日电---美国统计局周四称，亚裔美国人受教育程度最高，半数以上拥有学士或更高学位。

统计局公布的族裔调查数据表明，25岁及以上的亚裔美国人中，74%台湾裔和71%印度裔至少拥有一个学士学位。而所有美国人中，该比例为28%。

一些东南亚裔低于全美平均水平。26%越南裔、约14%柬埔寨裔和12%老挝裔至少拥有一个学士学位。

萨尔瓦多裔美国人中至少拥有一个学士学位的比例最低，仅为8%。（完）

--编译：李富强;发稿：王凤昌

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