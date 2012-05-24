〔德国个股〕宝马汽车称沈阳新厂开业将令其在华年产能翻番至20万辆

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透沈阳5月24日电---全球最大豪华轿车生产商--宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国沈阳的第二个工厂--华晨宝马铁西工厂周四开业,将使宝马在华产能翻番至20万辆/年,为其在华快速提高的销量提供保障.
宝马称,其计划与其中国合作伙伴华晨中国(1114.HK)继续投资5亿欧元,使沈阳的两个工厂总产能在2013年底时达到每年30万辆;由于采取较富弹性的生产结构,产能也可顺应市场需求,达到最高40万辆之多.
宝马在其提供的新闻稿中称,铁西工厂将开始生产宝马紧凑型SUV X1车型,未来几周内将开始生产宝马3系改进车型,也将进一步提升下半年的销售动力.
华晨宝马在沈阳首家工厂--大东区工厂目前拥有产能10万辆.宝马集团去年共在中国销售汽车233,630辆,同比增长了37.7%,当年集团在华经销商由210家增至290家.(完)
--发稿 李然 ;撰写 李文科; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。