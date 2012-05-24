〔背景资料〕中国人民银行二季度公开市场操作一览表

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
1. 以下为央行2012年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 5/24 300 -- 3.14 5/22 600 2.80 -- 5/17 300 -- 3.14 5/15 600 2.80 -- 5/8 200 2.80 -- 4/24 90 2.80 -- 4/19 200 -- 3.14 4/17 330 2.80 -- 4/12 270 -- 3.14 4/10 520 2.80 -- 4/5 50 -- 3.14 2.以下为央行第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 5/10 240 3.30 5/3 650 3.53 注: 浏览央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427] 央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完) --整理 边竞; 审校 冉莹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。