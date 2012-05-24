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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 13:24 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月24日

路透上海5月24日电---中国央行年内第二次下调存准率后资金更趋宽松,回购利率震荡回
落.而央行为调节短期资金供给,公开市场亦连续两周净回笼合计达1,420亿元人民币.

  业内人士指出,当前经济基本面不佳,经济回暖需要营造宽松货币环境,预计资金充裕在未
来很长一段时间内将成常态,而公开市场将主要关注短期资金面波动,并更为重视平衡流动性
在各时间段的分布.

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
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       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
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       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
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       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
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       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
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       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
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       2/25-3/2       20        --        --       300        --       --      -280
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       3/3-3/9        70       560        --       600        --       --       +30
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       3/10-3/16     130       160        --       860        --       --      -570
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       3/17-3/23     510        --        --       700        --       --      -190
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       3/24-4/1      990       100        --       900        --       --      +190
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       4/2-4/6        --       300        --        50        --       --      +250
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       4/7-4/13     1,250      660        --       790        --       --    +1,120
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       4/14-4/20      550      500        --       530        --       --      +520
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       4/21-4/28       30      700        --        90        --       --      +640
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       4/29-5/4       520       --        --        --       650       --    +1,170
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       5/5-5/11       300      720        --       200       240       650     +410
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       5/12-5/18      70       430        --       900        --       240     -640
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       5/19-5/25      30        90        --       900        --        --     -780
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       累计                                                                  +2,630

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,
       统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6;五一假期,统计时段为4/21-4/28和4/29-5/4.(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹

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