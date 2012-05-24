《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---中国央行年内第二次下调存准率后资金更趋宽松,回购利率震荡回 落.而央行为调节短期资金供给,公开市场亦连续两周净回笼合计达1,420亿元人民币. 业内人士指出,当前经济基本面不佳,经济回暖需要营造宽松货币环境,预计资金充裕在未 来很长一段时间内将成常态,而公开市场将主要关注短期资金面波动,并更为重视平衡流动性 在各时间段的分布. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/3-3/9 70 560 -- 600 -- -- +30 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/10-3/16 130 160 -- 860 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/17-3/23 510 -- -- 700 -- -- -190 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/24-4/1 990 100 -- 900 -- -- +190 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/6 -- 300 -- 50 -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/7-4/13 1,250 660 -- 790 -- -- +1,120 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/14-4/20 550 500 -- 530 -- -- +520 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/21-4/28 30 700 -- 90 -- -- +640 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/29-5/4 520 -- -- -- 650 -- +1,170 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/5-5/11 300 720 -- 200 240 650 +410 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/12-5/18 70 430 -- 900 -- 240 -640 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/19-5/25 30 90 -- 900 -- -- -780 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +2,630 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期, 统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6;五一假期,统计时段为4/21-4/28和4/29-5/4.(完) --整理 边竞; 审校 冉莹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。