〔中国房地产〕今年调控将加大支持自住需求,房价料略有回落--社科院

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 今年房地产调控任务仍是抑制投机
* 但对自住性需求支持力度加大
* 今年行业赢利可能急剧恶化
* 房价料略有回落,大幅降价可能性小
路透北京5月24日电---中国社会科学院周四称,今年房地产调控的重要目标仍是抑制投机,但由于经济保增长的压力加大,预计对自住性需求支持力度将逐渐加大,调控措施进一步差异化.
社科院发布的房地产蓝皮书并称,2012年将是住房分配制度改革以来,房地产行业最艰难的一年,由于市场低迷,行业赢利可能急剧恶化,中小企业倒闭破产更可能激增.
"我们预期2012年部分城市具体限购措施可能有所变化,如对首套住房定义放宽、对二套住房限购放开、对非户籍人口常住人口限购放宽,限购手段也可能从硬性的交易限制转向信贷限制."社科院副研究员李恩平在发布会上表示.
蓝皮书预计,今年的调控措施在继续维持对投机性需求紧缩抑制政策的同时,对首套房的金融支持力度将加大,对改善性住房需求限制也有可能逐渐松绑.
社科院并建议,应探讨首套普通住房优惠政策和超大城市限购制度化.在完善首套房贷款优惠政策的基础上,应尽力避免在首付比例、利率等方面优惠程度的频繁调整;并结合超大城市资源环境承载能力、房产税征收等,探讨限购政策制度化的可行性.
国务院常务会议周三称,当前中国经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.房地产调控对稳增长至关重要.在保持调控方向不变下,适时进行微调,如鼓励刚性住房需求,并通过差别化信贷税收政策等进行适当支持,将有助于整体经济的平稳增长.[ID:nSB1564346]
**2012年房价料略有回落**
在连续逾两年的调控下,中国房价已出现下行,4月房价连续两月出现同比下跌.蓝皮书预计,今年房产交易量将相对萎缩,房价可能略有回落,但大幅降价可能性也很小.
蓝皮书称,今年房地产交易区域分化格局将加剧,部分前期涨幅较大的中小城市可能迎来较大幅度价格调整,同时交易量将有所释放;大都市区交易量将持续低迷,房价则可能仅仅小幅盘整.
而由于当前房地产开发成本特别是土地购置成本较高,大幅降价将意味着多数开发项目面临亏损,多数开发商不情愿轻易降价.
在供给方面,受国际金融危机和宏观经济增速回落影响,今年房地产需求可能呈现低迷态势,投资投机性需求进退难舍,消费性需求谨慎观望;而供给将相对充裕,存量将进一步积累,而新增供给可能与上年大致持平或有所下滑.
对于市场关注的房产税,蓝皮书认为,不排除上海或重庆模式在其他城市实施政策推广.但考虑到房产税影响深远,所需的信息技术要求也较高,面向整体存量市场,并以过度持有房产作为征税对象的房产调节税很难在2012年出台和推广.
评级机构穆迪和标准普尔周四分别发表报告,指出中国房地产开发商的流动性状况正在恶化,再融资愈发困难,今年将会是考验开发商生存能力的一年.[ID:nSH0105731](完)
--发稿 宿泱韫/邵晓忆;审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。