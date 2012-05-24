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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 13:53 BJT

〔企业结盟〕夏普和鸿海将联手在华为苹果和其他产品生产面板--日经

路透东京5月24日电---日本经济新闻周四表示,日本夏普(6753.T)和台湾鸿海精密(2317.TW)将联手在中国为苹果(AAPL.O)iPhone和其他消费电子产品生产面板.

该报称,夏普将向鸿海提供尖端技术,以降低鸿海中国成都工厂的缺陷率.该技术价值数百亿日圆.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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