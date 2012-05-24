〔企业结盟〕夏普和鸿海将联手在华为苹果和其他产品生产面板--日经

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月24日电---日本经济新闻周四表示,日本夏普(6753.T)和台湾鸿海精密(2317.TW)将联手在中国为苹果(AAPL.O)iPhone和其他消费电子产品生产面板.
该报称,夏普将向鸿海提供尖端技术,以降低鸿海中国成都工厂的缺陷率.该技术价值数百亿日圆.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。