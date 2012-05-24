《综述》欧盟呼吁希腊留在欧元区,但也为可能的退出制订对策

* 欧元区官员呼吁为希腊退出准备应对计划

* 德国央行表示,退出是"可以应对的"

* 以往的德法统一阵线呈紧绷状态

* 法国倡议欧元区共同债券,德国反对

路透布鲁塞尔5月23日电---欧盟领导人呼吁希腊坚守财政撙节措施,并且完成纾困计划中的改革要求.但欧盟领袖在高层官员建议下也着手准备万一希腊退出欧元区的应变对策.

历经近六小时会谈后,领导人表示将致力于扶助希腊留在欧元区,但希腊也要遵守己方承诺,这对希腊而言可能是高昂的代价.

"我们希望希腊留在欧元区,但我们强调希腊需坚守此前做出的承诺,"德国总理梅克尔会后向记者表示.周三晚间在布鲁塞尔举行的峰会进行至深夜.

三名官员向路透表示,欧元集团工作组(EWG)周一举行电话会议,同意制定设若希腊退出的应急计划.ENG是欧元区财长的智囊.

希腊财政部否认有上述协议,但比利时财长范纳克(Steven Vanackere)表示,"所有(针对希腊的)应变计划的出发点都是相同的:身为政府,为你所希望避免的事预作准备,是负责任的."

另外两名欧盟高层官员证实有此计划和计划内容,表示制定应急对策是明智的.

德国央行在月报中称,希腊的形势"非常令人担忧",如果希腊不履行两次纾困协议中达成的改革承诺,将会影响到进一步的金融援助.

该报告称,希腊退出欧元区将给欧洲伙伴带来"相当大但却可控"的挑战,这给希腊施加压力,敦促其坚持艰难的经济改革.

希腊官员此前表示,如果没有外界资金援助,该国的资金将在两个月内耗尽,而且如果希腊无序脱离欧元区,其他成员国可能也会被拖下水.

路透看到一份的文件具体估算如果希腊退出欧元区,可能给各个成员国带来的成本,并称如果真的退出,也应当尽量寻求"友好分手",欧盟和国际货币基金组织(IMF)可能会给希腊最多达500亿欧元的资金,让它的日子好过些.

尽管欧盟领导人聚焦希腊的去留,但却在发行欧元区共同债券和缓解债务危机的其他措施方面出现分歧,比如再给西班牙等国一年时间让其实现要求的节支.

"该想法是给增长引擎注入能量.虽然各成员国不一定都认同我的看法,但若干成员国已经表示他们有类似看法,"法国总统奥朗德对记者表示.

这是德法领导人在欧债危机两年多的峰会期间首次不事先统一立场,也标志着一直以来推动欧洲决策的轴心发生重大变化.

奥朗德反而在巴黎会晤西班牙总理拉霍伊,双方讨论政策,然后乘坐火车同行前往布鲁塞尔.

拉霍伊与奥朗德会晤后表示,他无意为本国银行业寻求外来资金的协助.受到房地产荣景破灭的打击,西班牙银行业背负沉重坏帐.

奥朗德在他的首场欧盟峰会上选择支持欧元区共同债券--虽然德国总理梅克尔始终反对这项提议."并非只有我一人支持欧元区共同债券,"奥朗德说.

也没有迹象显示梅克尔打算放弃立场--她认为除非欧洲财政一体化已成形,才能讨论欧元区共同债券的提议."各方对欧元区共同债券的意见相当分歧,"她坦率地说.

荷兰、芬兰和一些较小型的欧元区国家支持梅克尔.

周三峰会未达成任何重大决议.这场峰会原本的目标是在6月底举行另一场峰会之前,推动有关就业与成长的构想.

但出席人士讨论激烈,议题不仅止于欧元区共同债券,还包括如何纾困银行、是否给予区内财政窘困国家更多的时间,以便于达成预算赤字目标.

"我们还不到相互正面对抗的地步...但我们必须表达心中所想--什么是正确的工具、正确的方式、正确的步骤以及正确的行动来刺激成长,"奥朗德说.

欧盟官员表示,领导人讨论了如何防范坏银行倒闭或重整所带来的冲击,欧洲央行并向欧元区施压,必须对欧元区内疲弱银行给予支持.但梅克尔是否会支持仍极不明朗.

欧盟执委会的提议是讨论的焦点,即制定关闭或重组无偿债能力银行业者的法律框架,以避免金融危机期间纳税人出资数以万亿计欧元进行救助的一幕重演.

另一项建议是允许欧元区救助基金直接对银行进行资本重组,而非先借给各国,再转借给银行业者.但德国对这一想法再度感到不快.

**寻求促进经济成长**

由于第一季欧元区经济没有录得成长,且有滑入经济衰退之虞,决策者提出三项建议以起到刺激作用:

- 欧盟预算支持的"项目债券"与民间部门投资共同为基础设施项目融资

- 欧洲投资银行实收资本(paid-in)提高一倍至略超过200亿欧元

- 将流向贫困国家的结构性资金分流,投入到可能立即起到促进经济成长效应的领域

即便这三项提议迅速启动,但分析师称也不足以给欧元区和欧盟经济注入强心剂.(完)