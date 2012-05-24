缅甸反对派领导人昂山素季下周将进行24年来首次出访

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光5月24日电---诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季将于下周前往泰国曼谷，在世界经济论坛发表演讲，这将是她24年来的首次出访。
过去一年来，缅甸进行大幅改革，66岁的昂山素季4月在议会补选中赢得一席。
昂山素季所属的缅甸全国民主联盟一名官员告诉路透，昂山素季已经接受邀请，下周前往曼谷参加世界经济论坛。
缅甸全国民主联盟发言人表示，下周一昂山素季将前往邻国泰国。论坛组织者尚无法确认昂山素季是否会参加世界经济论坛。
昂山素季4月曾表示，首次出访的目的地将是英国和挪威，但她看似已经改变计划。
她将于6月14日出访日内瓦，参加一个国际劳工会议。6月18日起将在英国停留一周，并将在英国议会上下两院发表演讲。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。