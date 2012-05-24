英特尔开发可模拟人类大脑的装置

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透特拉维夫5月24日电(记者 Tova Cohen)---英特尔(INTC.O)在以色列启动一项模拟人类大脑活动的技术研究工作，以开发出一种可“明白”用户想法的装置。
英特尔首席技术官贾斯汀·拉特纳(Justin Rattner)在特拉维夫对记者表示：“机器学习是如此巨大的一个机会。”
“智能手机空有其名，只是一种哑巴装置。当我拿到智能手机时，它对我一无所知。”
“所有这些装置都会知道我们的个性，都会为我们量身定制。”
该研究由英特尔实验室与来自以色列理工学院(Technion)和希伯莱大学(Hebrew University)的专家共同进行。该研究的目的在于利用新的应用程序提升日常生活质量。
拉特纳表示，举个例子，一个用户把车钥匙落在家里了。该装置会在第一周记住用户放钥匙的地方，到第二周时，该装置就会提醒用户在出门前带上车钥匙。
他表示，这种装置会在2014或2015年前上市。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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