〔背景资料〕朝鲜半岛关键的政治风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月23日电---朝鲜(北韩)4月发射远程火箭失败，令朝鲜半岛紧张局势再度升级，所有人都关注朝鲜是否会再次进行核试验。

对朝鲜可能在火箭发射失败后匆忙进行核试验的担忧已经褪去，但是没有迹象显示朝鲜放弃准备进行第三次核试验。

朝鲜政府罕见而意外地承认卫星发射失败。该国2月与美国达成暂停核项目和导弹项目以换取粮食援助的协议，但美国决定不根据协议提供粮食援助后，朝鲜摒弃了该协议，这倒不令人很意外。

去年12月，朝鲜领导人金正日逝世，不到30岁的金正恩接掌政权。朝鲜政府随即开始宣传金正恩和其祖父金日成在体貌特征上的相似之处。但是金正恩成为改革家的希望渺茫。

4月15日是金日成的百年诞辰纪念日，金正恩坚称他将贯彻金正日的“先军”政策。

尽管朝鲜发射火箭的行为遭到了国际社会的谴责，一贯在经济和外交上给予朝鲜支持的中国政府则对这位年轻的朝鲜领导人发出溢美之词，并呼吁进行“对话和沟通”。

韩国和美国谴责朝鲜的行动，韩国官员担忧朝鲜正在准备进行新的地下核试验，因最新的卫星图像显示有挖掘活动。

韩国4月进行的议会选举中，选民似乎并未受到朝鲜发射火箭的干扰。

韩国前总统、铁腕政治家朴正熙的女儿朴槿惠所在的执政党--新世界党在选举中继续保持多数，尽管外界广泛认为该党会败北。

她目前可能成为12月总统选举的领先候选人。

**韩国的评等**

（如无说明，与4月相同）

标准普尔：A

穆迪：A1

惠誉：A+

5月底，五年期信用违约互换（CDS）KRGV5YUSAC=MG报140个基点左右，年初以来下降约10个基点，不过5月初开始上升。

**朝鲜：下一步计划是什么？**

4月发射火箭失败让金正恩蒙羞。专家称，这将推动朝鲜很快进行核试验，以重塑他在国内外的形象。

资深消息人士告知路透，朝鲜已经几乎完成了第三次核试验的准备工作。

4月的余下时间里，朝鲜举行了节日庆祝活动、阅兵和大规模集会，意在显示国内的团结和政治稳定。

美国一个安全智囊机构称，朝鲜还在推进一个试验性轻水反应堆的建设，以增强生产核武器所需材料的能力。

盛大的活动强化了对金正日家族的个人崇拜，金正恩希望能够继承。

金正日在金日成去世100天后从公众视线中消失，而金正恩则不同，在金日成100年诞辰日上发表了长篇电视讲话，观察家认为更多是对金日成时代的回忆。

分析师表示，权力交接看起来平稳进行。

需要关注什么：

- 朝鲜是否会进行第三次核试验，以及国际社会对此作何反应。

- 专家认为，朝鲜在下次的核试验中将首次使用高浓缩铀，外界一直怀疑朝鲜在发展高浓缩铀，两年前朝鲜公开承认。

- 朝鲜对李明博政府的态度更加强硬，誓言实施“特别行动”，摧毁韩国总统和他的政府。

- 可能出现政变的迹象。这些迹象可能包括：当权人物无故消失，对金正恩权威的公然质疑，以及朝鲜国内或中朝边境出现异常军事活动。

- 朝鲜、韩国、美国和中国之间的对话。

- 朝鲜或韩国做出让步、结束长达三年的金刚山旅游区争端的可能性。

**韩国：执政党面临的困难**

4月的议会选举为今年晚些时候的总统选举奠定了竞争激烈的基调。总统选举结果将决定韩国如何处理与朝鲜的关系，以及如何解决腐败和贫富分化加剧等国内问题。

国会300个席位的选举中，执政党新世界党战胜了主要竞争对手韩国民主党。

外界认为，此次胜利将增强新世界党领导人朴槿惠在总统选举上的野心。

李明博总统任期还剩一年，朴槿惠成为新世界党临时领导人。

尽管支持率低，公众对李明博政府相关的腐败丑闻感到厌恶，朴槿惠仍成功带领新世界党取得议会选举的胜利，更改了党名，并替换了一些议员人选。

新世界党战胜韩国民主党令外界感到意外。韩国民主党去年晚些时候吸纳了一个少数派左翼政党，目前被认为是浪费了夺回议会多数的机会。

韩国民主党曾承诺取消与美国的自由贸易协议，因该党认为该协议有损韩国国家利益，并限制现代和三星等大型商业集团的能量。

如果韩国民主党获得总统选举的胜利，将意味着向更好福利的转型，以及可能与朝鲜拉近关系。这样的结果还可能改变韩国和美国之间的紧密关系。

需要关注什么：

- 随着执政党两名国会成员因丑闻退党，执政党已经失去了在国会中的绝对多数。这削弱了该党的立法进程，但该党可能试图与某个少数党结成同盟。

- 软件公司创始人安哲秀教授并未排除从政的可能性。如果他宣布参加总统竞选，韩国政坛的局面将出现很大的改变。

- 韩国民主党的文在寅可能更进一步，有可能成为总统候选人之一。（完）