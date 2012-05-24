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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 14:25 BJT

〔日本股市〕日经指数收高0.1%,尾盘扬升提拉股指至8,500点上方

路透东京5月24日电---日本股市日经指数周四反弹,录得温和涨幅,尾盘快速扬升,可能受一波空头回补提振.成交量偏低,因在欧元区未来不确定的情况下,投资者对仓位调整保持谨慎.

日经指数.N225上涨0.1%,报8,563.38点.东证股价指数.TOPX亦上升0.1%,报722.25点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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