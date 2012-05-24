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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 14:37 BJT

《企业看点》--5月24日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月24日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报援引知情人士报导称,自Facebook(FB.O)上周五首日挂牌交易后,摩根士丹利(MS.N)及其他承销商稳定该股股价的行动,已令其获利约1亿美元.[ID:nL4E8GO227]

* 俄罗斯银行业者Sberbank(SBER.MM)执行长German Gref周四对Kommersant日报表示,作为企业私有化计划的一部分,该行今年有望出售股权.[ID:nL5E8GO0C2]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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