《企业看点》--5月24日财务活动报导摘要

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透班加罗尔5月24日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报援引知情人士报导称,自Facebook(FB.O)上周五首日挂牌交易后,摩根士丹利(MS.N)及其他承销商稳定该股股价的行动,已令其获利约1亿美元.[ID:nL4E8GO227]
* 俄罗斯银行业者Sberbank(SBER.MM)执行长German Gref周四对Kommersant日报表示,作为企业私有化计划的一部分,该行今年有望出售股权.[ID:nL5E8GO0C2]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。