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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 14:34 BJT

〔韩国股市〕在经历横盘整理后微幅收高,欧洲风险仍令市场承压

路透首尔5月24日电---韩国股市周四在经历了横盘震荡整理后,略微收高.但股市依然面临来自欧洲的风险,欧洲领导人在非正式峰会上未能提出切实措施解决债务危机,同时欧元区高层促各国为希腊可能退出欧元区预作准备.

建筑类股表现突出,大宇营造(047040.KS)上涨4.2%,大林产业(000210.KS)升1.7%.

韩国综合股价指数.KS11收高0.32%,至1,814.47点.(完)

--编译 高琦; 审校 张若琪

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