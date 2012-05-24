〔韩国股市〕在经历横盘整理后微幅收高,欧洲风险仍令市场承压

路透首尔5月24日电---韩国股市周四在经历了横盘震荡整理后,略微收高.但股市依然面临来自欧洲的风险,欧洲领导人在非正式峰会上未能提出切实措施解决债务危机,同时欧元区高层促各国为希腊可能退出欧元区预作准备.