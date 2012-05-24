版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 14:58 BJT

〔日本经济〕将继续实施有力的货币宽松举措--央行总裁白川方明

路透东京5月24日电---日本央行总裁白川方明周四表示,日本央行将通过资产购买计划,继续对抗通缩.

白川方明在众议院议会委员会称,"日本央行已承诺通过有效地维持利率在近零水准并购买资产来实施有力的货币宽松举措,以实现1%的通胀率目标."

白川方明还表示,投资者的风险厌恶情绪是近期汇率走势的最大推手;从以往经历看,货币基础和日圆走势之间并无明显关联.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐