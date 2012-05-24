〔日本经济〕将继续实施有力的货币宽松举措--央行总裁白川方明

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京5月24日电---日本央行总裁白川方明周四表示,日本央行将通过资产购买计划,继续对抗通缩.
白川方明在众议院议会委员会称,"日本央行已承诺通过有效地维持利率在近零水准并购买资产来实施有力的货币宽松举措,以实现1%的通胀率目标."
白川方明还表示,投资者的风险厌恶情绪是近期汇率走势的最大推手;从以往经历看,货币基础和日圆走势之间并无明显关联.(完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。