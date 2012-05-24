〔表格〕德国第一季GDP终值为较前季成长0.5%,较上年同期成长1.7%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林5月24日电---德国联邦统计局周四公布,第一季德国国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%.
与上年同期相比,GDP成长1.7%.
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国GDP变动 12年第一季 11年第四季
较11年第四季 较11年第三季
GDP变动率 +0.5 -0.2 (-0.2)
民间消费 +0.4 -0.2 (-0.2)
公共支出 +0.2 +0.6 (+0.1)
资本设备支出 -1.1 +1.1 (+1.1)
建筑投资 -1.3 +1.9 (+1.9)
出口 +1.7 -1.5 (-0.8)
进口 持平 -0.8 (-0.3)
12年第一季 11年第四季
较11年第一季 较10年第四季
GDP变动率(未经调整) +1.7 +1.5 (+1.5)
GDP变动率(经调整) +1.2 +2.0 (+2.0)
注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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