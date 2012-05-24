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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 14:34 BJT

〔表格〕德国第一季GDP终值为较前季成长0.5%,较上年同期成长1.7%

路透柏林5月24日电---德国联邦统计局周四公布,第一季德国国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%.

与上年同期相比,GDP成长1.7%.

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国GDP变动 12年第一季 11年第四季

较11年第四季 较11年第三季

GDP变动率 +0.5 -0.2 (-0.2)

民间消费 +0.4 -0.2 (-0.2)

公共支出 +0.2 +0.6 (+0.1)

资本设备支出 -1.1 +1.1 (+1.1)

建筑投资 -1.3 +1.9 (+1.9)

出口 +1.7 -1.5 (-0.8)

进口 持平 -0.8 (-0.3)

12年第一季 11年第四季

较11年第一季 较10年第四季

GDP变动率(未经调整) +1.7 +1.5 (+1.5)

GDP变动率(经调整) +1.2 +2.0 (+2.0)

注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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