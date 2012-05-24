《外汇动态》获利了结限制美元兑菲律宾披索涨势,惟上行走势暂时无损

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0625GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP脱离盘中高位,因出现获利了结.交易员表示,但该货币对最终料将进一步上涨,因有关希腊退出欧元区的忧虑升温.
美元/菲律宾披索升0.2%至43.52,此前高开于43.60,亦为盘中高位.
一名驻马尼拉的欧系银行交易员表示,美元兑菲律宾披索站上43.50,有望上看43.75和44.20. 43.50是为44.34-42.12这波走势的61.8%费波纳奇回档位,
"投资者已经偏多,会先针对涨势了结获利,随后将重启进一步涨势,"交易员表示."上行走势暂时看似完整;除非跌破43.30,上行动能才会逆转."(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。