《外汇动态》获利了结限制美元兑菲律宾披索涨势,惟上行走势暂时无损

0625GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP脱离盘中高位,因出现获利了结.交易员表示,但该货币对最终料将进一步上涨,因有关希腊退出欧元区的忧虑升温.

美元/菲律宾披索升0.2%至43.52,此前高开于43.60,亦为盘中高位.

一名驻马尼拉的欧系银行交易员表示,美元兑菲律宾披索站上43.50,有望上看43.75和44.20. 43.50是为44.34-42.12这波走势的61.8%费波纳奇回档位,

"投资者已经偏多,会先针对涨势了结获利,随后将重启进一步涨势,"交易员表示."上行走势暂时看似完整;除非跌破43.30,上行动能才会逆转."(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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