〔东京美债〕公债持稳,希腊退出和新债供应的忧虑彼此抵消

路透东京5月24日电---美国公债价格周四在亚洲时段持稳,因围绕希腊或退出欧元区的忧虑,被即将到来的新债供应忧虑所抵消.

美国财政部将在今日稍晚标售290亿美元的七年期公债,是本周总计990亿美元公债发行的最后一笔.