〔东京美债〕公债持稳,希腊退出和新债供应的忧虑彼此抵消

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月24日电---美国公债价格周四在亚洲时段持稳,因围绕希腊或退出欧元区的忧虑,被即将到来的新债供应忧虑所抵消.
美国财政部将在今日稍晚标售290亿美元的七年期公债,是本周总计990亿美元公债发行的最后一笔.
周三的350亿美元五年期公债标售的得标收益率创下该券种发行的历史低位,为0.748%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。