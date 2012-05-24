版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 14:45 BJT

〔东京美债〕公债持稳,希腊退出和新债供应的忧虑彼此抵消

路透东京5月24日电---美国公债价格周四在亚洲时段持稳,因围绕希腊或退出欧元区的忧虑,被即将到来的新债供应忧虑所抵消.

美国财政部将在今日稍晚标售290亿美元的七年期公债,是本周总计990亿美元公债发行的最后一笔.

周三的350亿美元五年期公债标售的得标收益率创下该券种发行的历史低位,为0.748%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐