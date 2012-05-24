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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 14:54 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元在略高于22个月低位处徘徊

0640GMT---欧元兑美元EUR=持稳于1.2581美元,略高于22个月低位1.2545美元,此前召开的欧盟非正式峰会并未提供领导人如何应对欧债危机的新线索.

美元指数.DXY报82.049,接近周三所及20个月高位,因投资者避险且担心希腊可能退出欧元区.

如果欧元区采购经理人指数(PMI)及德国Ifo调查报告表现逊于预期,那么将进一步打击市场信心.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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