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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 15:11 BJT

〔日本股市〕日经指数勉力收高,尾盘提拉股指站上8,500点(更新版)

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路透东京5月24日电---日本股市日经指数周四反弹,录得温和涨幅,尾盘快速扬升,可能受一波空头回补提振.成交量偏低,因在欧元区未来不确定的情况下,投资者对仓位调整保持谨慎.

日经指数.N225微涨0.1%,报8,563.38点,盘中一度跌破重要心理关口8,500点至8,496.61点.该股指本周迄今累计下跌0.6%,可能连续第八周收低,从而创下1992年以来最长下跌时期.

"市场流动性处于年内低位,你几乎可以左右市场,"外资银行的一名资深交易员称,"每个人都如此做空,因此事实上市场可以很快反弹.市场甚至可能会为夏普与鸿海的消息鼓掌."

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