〔日本股市〕日经指数勉力收高,尾盘提拉股指站上8,500点(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透东京5月24日电---日本股市日经指数周四反弹,录得温和涨幅,尾盘快速扬升,可能受一波空头回补提振.成交量偏低,因在欧元区未来不确定的情况下,投资者对仓位调整保持谨慎.
日经指数.N225微涨0.1%,报8,563.38点,盘中一度跌破重要心理关口8,500点至8,496.61点.该股指本周迄今累计下跌0.6%,可能连续第八周收低,从而创下1992年以来最长下跌时期.
"市场流动性处于年内低位,你几乎可以左右市场,"外资银行的一名资深交易员称,"每个人都如此做空,因此事实上市场可以很快反弹.市场甚至可能会为夏普与鸿海的消息鼓掌."
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。