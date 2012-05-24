〔汽车产业〕宝马沈阳新厂将令其在华产能翻番,今年中国销量料至多增长30%(更新版)

(新增更多内容)

* 沈阳新厂将令宝马在华年产能翻番至20万辆

* 合作双方将继续投资5亿欧元,产能最高可达40万辆

* 宝马今年在华销量料同比增长25-30%--高层

* 中国豪华车市场今年料同比增长约20%--高层

路透沈阳5月24日电---中国汽车市场增长放缓并没有影响到国际豪车巨头在华加速布局.宝马集团(BMW)(BMWG.DE)在沈阳的第二个工厂--华晨宝马铁西工厂周四开业,使宝马在华产能翻番至20万辆/年,为其在中国快速提高的销量提供保障.

宝马并计划与其中国合作伙伴华晨中国(1114.HK)继续投资5亿欧元,使沈阳的两个工厂总产能在2013年底时达到每年30万辆;由于采取较富弹性的生产结构,产能也可顺应市场需求,达到最高40万辆之多.

"我们在过去几年已经完成既定目标,但我们还要超越目标,不会停下脚步."宝马集团董事长Norbert Reithofer在新厂开业典礼上表示.

他续称,中国豪车市场有很好的前景,宝马还将继续对产能做更多投入,同时让越来越多的零部件实现本地化.

宝马负责财务的董事Friedrich Eichiner此前预计,中国汽车市场虽然增速放缓,但豪车市场仍保持高于整体市场的高速增长.而得益于新工厂的投产,宝马的销量增速也将高于市场增速.

"我预计宝马今年在中国的销量可以增长25-30%,这要高于这里的豪华车市场增速,后者估计在20%左右."Eichiner表示,中国豪华车市场的需求不会减少,对于在华投资收益抱有信心.

但他续称,从中长期看,宝马去年在中国的销量高增速很难持续,随着基数的不断扩大,增速放缓在意料之中,远期甚至有可能回到个位数百分比增速.

华晨宝马在沈阳首家工厂--大东区工厂目前拥有产能10万辆.宝马集团去年共在中国销售汽车233,630辆,同比增长了37.7%,当年集团在华经销商由210家增至290家.

新闻稿称,铁西工厂将开始生产宝马紧凑型SUV X1车型,未来几周内将开始生产宝马3系改进车型,也将进一步提升下半年的销售动力.

今年4月,宝马集团在中国市场销量为27,197辆(含MINI、劳斯莱斯),同比增长了30.8%,该增速大幅超越当月国内乘用车市场同比约12%的增幅.宝马前4个月在华总计售出107,211辆汽车,同比提升35%,同期国内乘用车整体销量仅同比增长了1.89%.

**根据需求调整产能**

宝马在新闻稿中将铁西工厂称之为"最可持续"的工厂,为该厂配备了最先进的生产设施,同时由于采取了弹性生产结构,后期还可随时根据需求调整产能.

"2013年底30万辆产能是基于每周5个工作日,每天两班倒来计算的."Eichiner介绍说,"可以通过增加班次的方式来提高产能."

与此同时,华晨宝马已在沈阳的第三地生产2.0升四缸引擎,该引擎工厂具备20万台的起始年产能,后期将随整车厂的扩张而扩大生产.

"引擎厂的投产使得两家整车厂实现本地供应,这也是宝马欧洲以外惟一的引擎工厂,对于华晨宝马意义非凡."新闻稿援引Eichiner称.

他在记者会上并表示,对中国生产的宝马汽车品质有信心,"尽管各地车型可能在设计上会有一点区别,但材质和技术全球都一样."

华晨宝马在沈阳目前拥有约8,000个工作岗位,新闻稿称未来几年还将新增2,000个工作岗位,随着产能扩大远期还将再新增500个岗位.(完)