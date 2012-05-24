〔汽车产业〕宝马沈阳新厂将令其在华产能翻番,今年中国销量料至多增长30%(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 沈阳新厂将令宝马在华年产能翻番至20万辆
* 合作双方将继续投资5亿欧元,产能最高可达40万辆
* 宝马今年在华销量料同比增长25-30%--高层
* 中国豪华车市场今年料同比增长约20%--高层
路透沈阳5月24日电---中国汽车市场增长放缓并没有影响到国际豪车巨头在华加速布局.宝马集团(BMW)(BMWG.DE)在沈阳的第二个工厂--华晨宝马铁西工厂周四开业,使宝马在华产能翻番至20万辆/年,为其在中国快速提高的销量提供保障.
宝马并计划与其中国合作伙伴华晨中国(1114.HK)继续投资5亿欧元,使沈阳的两个工厂总产能在2013年底时达到每年30万辆;由于采取较富弹性的生产结构,产能也可顺应市场需求,达到最高40万辆之多.
"我们在过去几年已经完成既定目标,但我们还要超越目标,不会停下脚步."宝马集团董事长Norbert Reithofer在新厂开业典礼上表示.
他续称,中国豪车市场有很好的前景,宝马还将继续对产能做更多投入,同时让越来越多的零部件实现本地化.
宝马负责财务的董事Friedrich Eichiner此前预计,中国汽车市场虽然增速放缓,但豪车市场仍保持高于整体市场的高速增长.而得益于新工厂的投产,宝马的销量增速也将高于市场增速.
"我预计宝马今年在中国的销量可以增长25-30%,这要高于这里的豪华车市场增速,后者估计在20%左右."Eichiner表示,中国豪华车市场的需求不会减少,对于在华投资收益抱有信心.
但他续称,从中长期看,宝马去年在中国的销量高增速很难持续,随着基数的不断扩大,增速放缓在意料之中,远期甚至有可能回到个位数百分比增速.
华晨宝马在沈阳首家工厂--大东区工厂目前拥有产能10万辆.宝马集团去年共在中国销售汽车233,630辆,同比增长了37.7%,当年集团在华经销商由210家增至290家.
新闻稿称,铁西工厂将开始生产宝马紧凑型SUV X1车型,未来几周内将开始生产宝马3系改进车型,也将进一步提升下半年的销售动力.
今年4月,宝马集团在中国市场销量为27,197辆(含MINI、劳斯莱斯),同比增长了30.8%,该增速大幅超越当月国内乘用车市场同比约12%的增幅.宝马前4个月在华总计售出107,211辆汽车,同比提升35%,同期国内乘用车整体销量仅同比增长了1.89%.
**根据需求调整产能**
宝马在新闻稿中将铁西工厂称之为"最可持续"的工厂,为该厂配备了最先进的生产设施,同时由于采取了弹性生产结构,后期还可随时根据需求调整产能.
"2013年底30万辆产能是基于每周5个工作日,每天两班倒来计算的."Eichiner介绍说,"可以通过增加班次的方式来提高产能."
与此同时,华晨宝马已在沈阳的第三地生产2.0升四缸引擎,该引擎工厂具备20万台的起始年产能,后期将随整车厂的扩张而扩大生产.
"引擎厂的投产使得两家整车厂实现本地供应,这也是宝马欧洲以外惟一的引擎工厂,对于华晨宝马意义非凡."新闻稿援引Eichiner称.
他在记者会上并表示,对中国生产的宝马汽车品质有信心,"尽管各地车型可能在设计上会有一点区别,但材质和技术全球都一样."
华晨宝马在沈阳目前拥有约8,000个工作岗位,新闻稿称未来几年还将新增2,000个工作岗位,随着产能扩大远期还将再新增500个岗位.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。