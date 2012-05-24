〔中国债市〕人民币利率互换跌势加剧,因回购利率下行及宽松政策预期

路透上海5月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周四继续大幅下滑,跌势并从短端蔓延至中长端.七天回购利率破位下行以及对货币政策进一步放松的憧憬,均助力IRS报价再下台阶.

交易员并称,IRS连续两日的累计跌幅已大,继续向下拓展空间需要政策面和消息面的进一步配合,如无更多推动力量,短期可能会维持低位整固.

"狂跌!1年的2.50%,下了10几个(基)点,昨天成交还在2.60%以上,今天(七天)回购很给力,开盘就跳(低)到2.0%."上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四续跌约20个基点(bp),而其它期限则变化不大.交易员表示,资金面宽裕导致期限利差收窄,且在政府强调稳增长目标后,市场认为货币政策未来将继续放松.[CN/CN]

该交易员并指出,国务院常务会议再次释出稳增长的信号,加之欧元区解体担忧令国际市场走势动荡,避险情绪挥之不去亦令IRS易跌难涨.

在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564150]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.5683/ 2.6817 2.5486/ 2.6400 2.6614/ 2.7557 2.8371/ 2.9343 2.8600/ 3.1620

周三 2.7743/ 2.8957 2.7050/ 2.7850 2.8300/ 2.9167 2.9833/ 3.0767 3.0100/ 3.2733

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变动 -0.2060/-0.2140 -0.1564/-0.1450 -0.1686/-0.1610 -0.1462/-0.1424 -0.1500/-0.1113

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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