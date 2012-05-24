〔中国债市〕人民币利率互换跌势加剧,因回购利率下行及宽松政策预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周四继续大幅下滑,跌势并从短端蔓延至中长端.七天回购利率破位下行以及对货币政策进一步放松的憧憬,均助力IRS报价再下台阶.
交易员并称,IRS连续两日的累计跌幅已大,继续向下拓展空间需要政策面和消息面的进一步配合,如无更多推动力量,短期可能会维持低位整固.
"狂跌!1年的2.50%,下了10几个(基)点,昨天成交还在2.60%以上,今天(七天)回购很给力,开盘就跳(低)到2.0%."上海一银行交易员称.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四续跌约20个基点(bp),而其它期限则变化不大.交易员表示,资金面宽裕导致期限利差收窄,且在政府强调稳增长目标后,市场认为货币政策未来将继续放松.[CN/CN]
该交易员并指出,国务院常务会议再次释出稳增长的信号,加之欧元区解体担忧令国际市场走势动荡,避险情绪挥之不去亦令IRS易跌难涨.
在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564150]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 2.5683/ 2.6817 2.5486/ 2.6400 2.6614/ 2.7557 2.8371/ 2.9343 2.8600/ 3.1620
周三 2.7743/ 2.8957 2.7050/ 2.7850 2.8300/ 2.9167 2.9833/ 3.0767 3.0100/ 3.2733
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变动 -0.2060/-0.2140 -0.1564/-0.1450 -0.1686/-0.1610 -0.1462/-0.1424 -0.1500/-0.1113
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。