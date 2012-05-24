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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 16:00 BJT

〔欧洲金融市场〕德债期货触及纪录高位,此前德国PMI数据低于预期

路透伦敦5月24日电---由于德国5月制造业PMI降至45.0,显示行业萎缩速度为三年来最快,德债期货FGBLc1涨至纪录高位144.33,德国30年期公债收益率跌至纪录低位1.974%,德国十年期公债收益率降至纪录新低1.366%,日内下滑2个基点.

此外,根据EBS数据,欧元/美元EUR=跌至22个月低点1.25398美元;美元指数.DXY涨至20个月高位82.235,英镑/美元GBP=D4跌至两个月低位1.5660.

英国公债期货FLGM2上升32个跳动点至合约新高119.73,英国十年期公债收益率降至纪录低位1.741%.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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