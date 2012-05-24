〔欧洲金融市场〕德债期货触及纪录高位,此前德国PMI数据低于预期

路透伦敦5月24日电---由于德国5月制造业PMI降至45.0,显示行业萎缩速度为三年来最快,德债期货FGBLc1涨至纪录高位144.33,德国30年期公债收益率跌至纪录低位1.974%,德国十年期公债收益率降至纪录新低1.366%,日内下滑2个基点.

此外,根据EBS数据,欧元/美元EUR=跌至22个月低点1.25398美元;美元指数.DXY涨至20个月高位82.235,英镑/美元GBP=D4跌至两个月低位1.5660.